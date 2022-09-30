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COVID в Израиле: 1485 новых случаев
30.09.2022 12:08 Алина Груднева

COVID в Израиле: 1485 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 662 173 человека.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 30 сентября.

Уточняется, что было выявлено 1485 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 708 пациентов.

На сегодняшний день, 76 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 698 человек.

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