



COVID в Израиле: 1298 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 691 485 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 8 ноября.



Уточняется, что было выявлено 1298 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 482 пациента.



На сегодняшний день, 99 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 783 человека.