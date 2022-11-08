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COVID в Израиле: 1298 новых случаев
08.11.2022 15:43 Алина Груднева

COVID в Израиле: 1298 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 691 485 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 8 ноября.

Уточняется, что было выявлено 1298 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 482 пациента.

На сегодняшний день, 99 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 783 человека.

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