



COVID в Израиле: 118 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 790 830 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 12 февраля.



Уточняется, что было выявлено 118 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 8 759 пациентов.



На сегодняшний день, 92 пациента - в тяжелом состоянии, из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 229 человек.