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COVID в Израиле: 11 015 активных носителей
28.11.2022 21:31 Алина Груднева

COVID в Израиле: 11 015 активных носителей

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 718 373 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения вечером, 28 ноября.

Уточняется, что было выявлено 1654 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 015 пациентов.

На сегодняшний день, 140 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 845 человек.

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