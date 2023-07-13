



COVID несколько раз передавался от оленя к человеку – исследование

Согласно исследованию, в ходе которого были проанализированы тысячи образцов, взятых у оленей в разных штатах, вирус передавался от людей к оленям и впоследствии мутировал, что привело к передаче обратно людям. Учеными были выявлены три случая возможной передачи вируса от оленя к человеку. Исследователи предупреждают, что эти случаи могут представлять собой лишь часть от общего числа таких заражений, поскольку исследование было сосредоточено на конкретном временном интервале и географической области.



Исследование, опубликованное в научном журнале Nature, является частью более масштабных многолетней программы Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (APHIS) по изучению распространения вируса среди диких животных Америки. Ученые исследовали 8 830 образцов, взятых у белохвостых оленей в 26 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.

Исследователи, в том числе эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Министерства сельского хозяйства США, выявили 282 оленя с положительным результатом на COVID-19.



Образцы выявили ошеломляющие 34 различных линии вируса, включая такие варианты, как Альфа, Гамма, Дельта и более поздний вариант Омикрон.



Посредством эволюционного анализа исследование показало, что вирусы белохвостого оленя произошли как минимум от 109 людей. Эти передачи привели к 39 случаям последующего заражения от оленей оленям и трем потенциальным случаям – от оленей людям. Эти выводы совпадают с предупреждениями, сделанными исследователями из Университета штата Огайо в январе 2022 года. Их исследование, проведенное на диких белохвостых оленях на северо-востоке Огайо в период с января по март 2021 года, обнаружило по крайней мере три различных штамма вируса у более чем 35% из 360 изученных оленей.



Исследование имеет серьезное значение для стратегий общественного здравоохранения и подчеркивает важность понимания и мониторинга потенциальных животных-хозяев вируса.