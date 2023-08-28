



Чудо в Ихилов: женщина заговорила через 10 лет



Впервые в Израиле с помощью новаторской хирургической операции удалось вернуть прежний голос женщине, которая более десяти лет не могла говорить из-за редкого заболевания голосовых связок.



Операция, проведенная в больнице "Ихилов", дала немедленный результат, позволив пациентке свободно говорить уже через несколько часов после ее проведения.



Ширли Ахарон, 53-летняя предпринимательница из Эйлата, постепенно теряла способность говорить из-за изнурительного заболевания, известного как "спазматическая дисфония". Это заболевание, представляющее собой неврологический недуг, затрагивающий голосовые связки, приводило к тому, что Ширли с трудом могла общаться, и это негативно влияло на ее общение с людьми, влияя на ее личную и профессиональную жизнь.



Ширли годами пыталась вылечить болезнь и получала неопределенные диагнозы, пока поиски привели ее к доктору Яэлю Эстрейхеру, директору клиники голоса и глотания в больнице "Ихилов". Благодаря опыту доктора Эстрейхера было точно определено заболевание и проведено успешное хирургическое вмешательство.



"Спазматическая дисфония" сильно снижала качество жизни Ширли, мешая ей общаться с окружающими. Доктор Эстрейхер подчеркнул значимость хирургического вмешательства, отметив, что данное расстройство часто приводит к социальной изоляции и эмоциональному дистрессу пациентов.



Удивительное выздоровление Ширли не только вернуло ей голос, но и позволило вновь обрести уверенность в себе и вернуться в общество. Этот медицинский прорыв проливает свет на возможность использования передовых хирургических методов для улучшения жизни людей, страдающих речевыми расстройствами, и дает надежду многим другим людям, столкнувшимся с подобными проблемами.