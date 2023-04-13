



Что стоит за недавним анонсом "вакцины" от рака Moderna?

Объявление фармацевтической и биотехнологической компании Moderna из Массачусетса в воскресенье о том, что до представления "революционного набора новых вакцин от целого ряда заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания", осталось от пяти до семи лет, попало в заголовки газет по всему миру.



Заявленные "вакцины" основаны на успехе вакцины мРНК (модифицированной РНК) компании для защиты от COVID-19. Само название Moderna сочетает в себе слова "модифицированный" и "РНК" и специализируется на РНК-терапии. Создание вакцина против коронавируса, по словам компании, стало прорывом в исследованиях и сократило путь к созданию "вакцины" против рака, на что без нее потребовалось бы не менее 15 лет.



Главный медицинский директор компании доктор Пол Бертон заявил, что такой прорыв будет готов к 2030 или даже к 2028 году и спасет миллионы жизней во всем мире.



"Мы сможем предлагать персонализированные противораковые вакцины против множества различных типов опухолей людям во всем мире", — сказал он.



Но в интервью The Jerusalem Post профессор Хаим Седар — всемирно известный эксперт в области биологии развития и исследований рака на кафедре биологии развития и исследований рака Еврейского университета в Иерусалиме, обладатель премий Израиля, премии Воль, премии Ротшильда. и лауреат премии EMET – призвал к осторожности.



"Борьба с раком подобна строительству стены — не из кирпичей, а из маленьких камешков. На протяжении десятилетий в этом участвовало множество исследователей. Необходимо доказать, что это работает. Я надеюсь, что так оно и будет", — сказал Сидар.



Но Седар оспорил термин Moderna "вакцина", который имеет значение предотвращения болезни, как и ее вакцина против COVID-19.



"То, что описала компания, было не профилактической вакциной, а иммунотерапией, которая могла лечить болезни на ранней стадии".



РНК-мессенджер — это молекула, которая содержит "рецепт" или инструкции, направляющие клетки на создание белка с использованием его естественного механизма. В отличие от традиционных вакцин, которые вводили в организм аттенуированный (ослабленный или инактивированный) вирус или бактерию, мРНК-вакцины учат клетки вырабатывать белок, который запускает иммунный ответ, если кто-то заражается. В вакцинах от COVID-10 компаний Moderna и Pfizer использовалась мРНК вместо части настоящей бактерии или вируса.



Когда коронавирус попадает в организм, отмечает Седар, "иммунная система распознает его и вырабатывает антитела. Moderna взяла РНК вируса и ввела ее. Затем они ввели РНК в мышцы и получили белок. Иммунная система реагирует на этот белок. Но рак не является патогеном, и мРА используется не в профилактической вакцине, а в иммунотерапии для лечения злокачественных новообразований. РНК сама по себе не опасна. Если ученые хотят его изменить, это намного проще. Использование мРНК для лечения рака потребует работы с чем-то конкретным для каждого типа рака. Если использовать любой другой белок, антитела его не узнают. Система нетерпима к другим".

