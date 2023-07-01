



Что произойдет с телом, если исключить из рациона белый рис на месяц

Рис стал неотъемлемой частью ежедневного рациона настолько, что многие не могут обходиться хотя бы без одной порции риса при каждом приеме пищи. Но исследования показывают, что употребление риса не всегда полезно для здоровья. В то время как рис обеспечивает необходимые углеводы, он также содержит много крахмала и недостаточно некоторых питательных веществ.



Чрезмерное потребление рафинированного белого риса может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса, пишет Indian Express.



Прия Парма, глава отдела питания в Медицинском институте Шри Баладжи в Индии, рассказала, что отказ от риса на месяц может помочь сбросить вес и стабилизировать уровень сахара в крови, поскольку злак богат углеводами. Риа Десаи, диетолог из больницы Вокхардта в Индии, объяснила, что полный отказ от риса на месяц может привести к некоторой потере веса, но только в том случае, если рис не будет заменен другими злаками и калорийными продуктами, а общее количество углеводов в диета будет ограничено.



“Как только человек снова начнет есть рис, уровень глюкозы снова начнет меняться”, – сказала она, подчеркнув, что правильное употребление небольших порций риса не вредно для организма.



По словам Пармы, “рис, простой углевод, можно легко превратить в сложную углеводную пищу, добавив к еде овощи и белок. Углеводы необходимы для производства энергии, и отказ от них может сделать человека слабым, потому что тело начинает использовать белок, расщепляя мышцы для производства энергии, что приводит к дефициту витаминов и минералов. Так потеря веса происходит за счет разрушения мышц, а не сжигания жира, и этого следует избегать”.



Рекомендуется есть ограниченное количество белого риса и заменять его коричневым рисом. Важно добавлять в рис клетчатку в виде овощей, семян и орехов. Также хорошо добавить белковые продукты – при смешивании с определенными злаками они лучше усваиваются организмом.