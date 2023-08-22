



Что общего у 24-летней Левин с 61-летним Хацковичем и 64-летним Гринбергом?

За неделю в университетском медицинском центре «Сорока» из группы «Клалит» были спасены жизни 3-х пациентов, которым была проведена реанимация в полевых условиях с использованием дефибриллятора. Они были срочно доставлены в отделение неотложной помощи и прошли лечение в кардиологическом отделении больницы.



Недавно в больницу «Сорока» за одну неделю были доставлены 3 пациента разного возраста и с разным медицинским анамнезом. Их всех объединяет то, что они пережили остановку сердца, сердечно-легочную реанимацию в полевых условиях с использованием дефибриллятора и быструю эвакуацию в медицинский центр «Сорока» для продолжения лечения в кардиологическом отделении больницы.



Галь Левин, 24 года из Зихрон-Яакова, студент университета Бен-Гурион, тренировался с друзьями, и в конце тренировки внезапно потерял сознание. К счастью для него, его товарищи сразу поняли ситуацию, начали выполнять базовую сердечно-легочную реанимацию и быстро принесли дефибриллятор, который был куплен администрацией здания, где они тренировались. Получив один удар током, он пришел в себя и был доставлен в больницу «Сорока». После первичной стабилизации Галь был госпитализирован в кардиологическое отделение интенсивной терапии, где прошел быстрое комплексное обследование, включая КТ и МРТ сердца, а позже перенес имплантацию кардиостимулятора.



«Ранних признаков не было, в целом я здоровый парень», — говорит Галь. — «Мне повезло, что моими товарищами по тренировкам были медики и фельдшеры, что рядом в здании был дефибриллятор, и меня быстро доставили для дальнейшего лечения в больнице Сорока, иначе меня бы сегодня здесь не было».



Игорь Хацкович, 61 год, из Беэр-Шевы, отправился на вечернюю прогулку с женой по своему району. За несколько метров до того, как они дошли до своего дома, Игорь внезапно рухнул на тротуар. Его жена говорит, что сначала не поняла, что происходит: «Незнакомая пара, которая случайно проходила мимо по улице и, увидев происходящее, позвонила в MАDA (скорую) и начала искусственное дыхание». К счастью, на близлежащей улице, находился дежурный амбуланс, который немедленно прибыл на место происшествия. Бригада скорой помощи активировала дефибриллятор, чтобы восстановить пульс и стабилизировать состояние Игоря, а затем доставила его больницу Сорока в полном сознании. После первичного лечения Игорь был госпитализирован в кардиореанимацию, ему была проведено срочная коронарная катетеризация, а затем в отделении кардиоторакальной хирургии успешно проведено шунтирование.



Амир Гринберг, 64 года, из поселка Ашалим, страдает ишемической болезнью сердца и прошел катетеризацию. Дома у него случилась остановка сердца. Его дочь Лилош говорит: «К счастью, у нашего соседа Рафи Мизрахи дома есть дефибриллятор. Он и еще одна соседка, Дана Лернер, начали делать искусственное дыхание. К моменту прибытия бригады интенсивной терапии быстрая реакция соседей спасла папе жизнь». Под наркозом и вентиляцией легких Амира доставили в кардиореанимацию больницы «Сорока», провели срочную катетеризацию и теперь после нескольких дней реанимации он очнулся, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и он постепенно возвращается к полноценной жизни.



Доктор Хези Шмуэли, заведующий отделением промежуточной кардиореанимации кардиологического отделения больницы «Сорока»: «Эти три случая со счастливым финалом – короткая и эффективная реанимация, быстрый электрошок и возвращение в сознание без какого-либо неврологического ущерба – еще раз подчеркивают огромную важность знаний основ реанимации, а также наличия дефибрилляторов в государственном и частном секторе. Этими дефибрилляторами может управлять каждый — они просты в использовании, полуавтоматические и дают голосовые подсказки относительно прикрепления наклеек и нажатия кнопки, и они просто спасают жизни».