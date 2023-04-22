



Что нужно знать о сезонной аллергии

Наступила весна, и в дополнение к красивым цветам воздух наполнен пыльцой кипарисов, трав, шалфея, оливковых деревьев и орехов пекан, которые вызывают у многих раздражающие аллергии, включая покалывание, насморк, зуд и многое другое.



Таким образом, помимо прекрасного природного окружения и относительно приятной погоды, весенний сезон приносит некоторые менее желательные эффекты - симптомы аллергии, которые классифицируются как сенная лихорадка.



Известно , что по крайней мере 20% израильтян страдают сенной лихорадкой. Ее симптомы включают насморк, кашель, покраснение/зуд в глазах, жжение/зуд в горле, головную боль, кожный зуд или сыпь.



В тяжелых случаях может развиться хрипота и сильная одышка, а у некоторых людей могут возникнуть приступы астмы. В дни, когда воздух также сухой, эти симптомы могут усиливаться.



Как и цветы, насекомые тоже наслаждаются весной и бесконечно размножаются. Типы насекомых включают жуков, ос, комаров, жуков, пауков и других.



Эти насекомые могут жалить и кусать , вызывая кожные реакции в области укусов и вокруг них, а при наличии зуда простое расчесывание может привести к ухудшению местной сыпи и симптомов.



Дети, которые склонны чесаться сильнее, чем взрослые, часто имеют более выраженные симптомы, и эти укусы могут стать инфицированными. У людей со склонностью к развитию аллергической кожной сыпи или "кожной астмы"» эти симптомы могут значительно ухудшиться в этот период.



Что касается насекомых, не ждите, пока вас и ваших детей покусают, а заранее запаситесь средствами от насекомых для ежедневного использования.



Установите на окна москитные сетки и устройства для отпугивания насекомых (электрические или ультразвуковые). На открытом воздухе зажигайте свечи с цитронеллой, которые отпугивают насекомых. Кроме того комаров отпугивает запах свежего чеснока. Также используйте препараты от комаров, которые наносятся на поверхность кожи.



Если у вас появятся симптомы, которые могут быть проявлением сезонной аллергии, вы должны обратиться к своему врачу, чтобы поставить диагноз и получить правильное лечение: либо мазь для кожи, либо капли для глаз, либо пероральные противоаллергические препараты.



При необходимости и в зависимости от тяжести ситуации вас могут направить на консультацию к аллергологу для проведения других анализов и дополнительного лечения.



