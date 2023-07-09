



Чистка зубов перед сном снижает риск сердечных заболеваний – исследование

Обширное исследование раскрывает связь между пренебрежением ночной чисткой зубов и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи обнаружили, что пренебрежение чисткой зубов перед сном может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Исследование проводилось в течение нескольких лет среди более чем 1500 участников и показало, что люди, которые пропускали чистку зубов на ночь, имели более высокий риск развития таких заболеваний, как тонзиллит (стенокардия), сердечная недостаточность или даже сердечные приступы.



В исследовании, проведенном в университетской больнице Осаки в Японии, было проанализировано 1675 человек в возрасте от 20 лет и старше, которые посещали больницу в период с апреля 2013 года по март 2016 года.



Участники были разделены на четыре группы в зависимости от их привычек гигиены полости рта: те, кто чистил зубы два раза в день (утром и вечером), те, кто чистил зубы только утром или только вечером, и участники, которые не соблюдали никаких правил гигиены полости рта.



Исследователи также оценили возраст, пол, курение, стоматологическую и медицинскую истории. Команда специально обследовала пациентов, которые были госпитализированы из-за сердечной недостаточности, сердечных аритмий, инфаркта миокарда, стенокардии или заболеваний аорты, требующих хирургического вмешательства.



Результаты показали, что люди, которые чистили зубы только утром и не курили, испытывали более тяжелые симптомы и имели более высокий риск заболеваний сердца и кровеносных сосудов. И наоборот, те, кто чистил зубы два раза в день – утром и вечером –имели более высокие показатели выживаемости.



Также было установлено, что курильщики подвергаются наибольшему риску. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature's Scientific Reports, заявили, что “результаты ясно показывают, что чистки зубов утром после пробуждения недостаточно, и что чистка зубов ночью эффективна для поддержания хорошего здоровья”.



Далее исследователи пояснили: “Хотя наши результаты ограничены в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и не могут быть применены к здоровым участникам, они предполагают, что чистка зубов на ночь является важным аспектом”.



По мнению специалистов, в этих заболеваниях виноваты бактерии, задерживающиеся во рту, что может привести к серьезным проблемам.