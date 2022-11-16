



Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 635 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды, 16 ноября, достигло 635 млн 903 тыс. 540, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.



С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 612 тыс. 733 человека.



В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.



Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:



США - 98 млн 86 тыс. 72 и 1 млн 75 тыс. 88.

Индия - 44 млн 667 тыс. 900 и 530 тыс. 535.

Франция - 37 млн 403 тыс. 757 и 158 тыс. 981.

Бразилия - 34 млн 908 тыс. 198 и 688 тыс. 656.

Германия - 36 млн 119 тыс. 184 и 156 тыс. 30.



По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 849,1.



В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 287 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 408, в Бразилии - 3 тыс. 198, в Германии - 1 тыс. 860.