



Число курильщиков в Израиле не уменьшается. Правильно ли мы боремся с курением?

Новое исследование утверждает: заменители сигарет предпочтительнее, чем курение обычных сигарет.



Лучшим вариантом для человека ради сохранения его здоровья является полный отказ от курения. Однако не все готовы это сделать. В последнее время появились инновационные альтернативы обычному курению и многие выбирают их. Другие же полагают, что разницы нет.



Исследование среди 5 млн курильщиков-мужчин, проведенное специалистами из Южной Кореи и опубликованное на нескольких ведущих медицинских сайтах мира, таких как PubMed, Circulation и другие, утверждает, что курильщики, которые переходят на альтернативные способы употребления табака, такие как вейпинг и нагревание табака, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом 7 сентября рассказал также и израильский сайт «Маарив».



Американская медицинская ассоциация кардиологов (American College of Cardiology) заявляет в официальном издании, что это важное исследование, согласно выводам которого можно утверждать, что альтернативы курению без сжигания табака (NNTP) могут быть важным инструментом также и для сокращения числа курильщиков и для борьбы с вредом от курения сигарет. Профсоюз призывает к дополнительным исследованиям, чтобы подтвердить результаты среди женщин, а также определить влияние различных альтернатив, включая никотиновые вейпы (Vaping) и изделия для нагревания табака

(Heated Tobacco).



В Израиле, несмотря на ряд ограничительных законов и одни из самых высоких в мире налогов на сигареты и курительные изделия, доля курильщиков за последнее десятилетие не изменилась. Все большее число стран мира, таких как Великобритания, Япония и Новая Зеландия, связывают снижение числа

курильщиков сигарет с растущей тенденцией использования заменителей, таких как электронные сигареты, а также испаряющих и нагревающих табачные изделия приборов. Но каковы последствия этого перехода для здоровья курильщиков? Может ли это также уменьшить заболевания, связанные с курением?

Исследование, проведенное в Ю. Корее внесло важный вклад в исследование темы, и его публикация проливает дополнительный свет на этот вопрос.



Исследование проводилось в стране, где число курильщиков является одним из самых высоких в мире, а оценочное число смертей в год в результате вреда, причиненного курением сигарет, приближается к 47 тысячам человек. Оно было профинансировано Службой здравоохранения и социального обеспечения Кореи, которая исследовала влияние отказа от курения обычных сигарет и перехода на альтернативы: системы вейпинга или нагревания табака, на сердечно-сосудистые заболевания. Выводы исследования могут повлиять на использование заменителей сигарет в качестве средства сокращения числа курильщиков и борьбы с глобальной эпидемией курения.



Участники исследования прошли всесторонние скрининговые тесты в два этапа, в течение пяти лет исследования. Исследуемые группы включали курильщиков, регулярно курящих сигареты, бросивших курить, тех, кто вообще не курили, курильщиков, которые комбинировали обычные сигареты с альтернативными вариантами, и курильщиков, которые вначале курили сигареты и полностью перешли на альтернативные варианты в течение периода исследования, когда статистические инструменты использовались для оценки риска заболеваемости среди различных групп и в соответствии с характером

потребления.



Выводы исследования заключались в том, что переход курильщиков сигарет на использование альтернативных способов курения, не связанных со сжиганием табака, таких как нагревание табака или испарение (негорючий никотин или табачный продукт), был связан с более низким риском заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем продолжение курения обычных сигарет (Combustible Cigarettes). Те, кто полностью бросил курить, подвергаются еще меньшему риску, чем те, кто перешел на альтернативы. Эта тенденция была одинаковой во всех исследуемых группах.



В Израиле подход к заменителям курения, таким как электронные сигареты и изделия для нагревания табака, заключается в том, что они «точно такие же, как обычные сигареты», и в последнее время налоги на некоторые из этих заменителей также увеличились. Великобритания и другие страны, такие как Япония,

Новая Зеландия, Швеция и другие, не ставят в этом вопросе знак равенства и решают эту проблему совсем по-другому и более успешно.



1. Ссылка на научную публикацию и полное исследование: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601948/

2. Данные о курении в Южной Корее: https://gsthr.org/countries/profile/kor/



Материал подготовил Леонид Зальцман