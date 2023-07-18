



Число диагнозов СДВГ среди британских мужчин увеличилось в 20 раз – исследование

СДВГ, который вызывает такие симптомы, как импульсивность, неорганизованность, плохие навыки управления временем, трудности с концентрацией внимания и беспокойство, может сильно повлиять на повседневную жизнь. Теперь новые данные показывают, что диагнозы СДВГ значительно увеличились за последние два десятилетия.



В исследовании использовались данные медицинских исследований IQVIA для оценки семи миллионов человек в возрасте от трех до 99 лет в Великобритании в период с 2000 по 2018 год. Ученые определили, что 35 877 из этих людей имели диагноз СДВГ, а 18 518 получили рецепты на лекарства от СДВГ от своего врача общей практики. СДВГ чаще диагностируют у детей, чем у взрослых, и чаще у мальчиков и мужчин, чем у девочек и женщин.



В абсолютном выражении прирост был самым высоким у детей. Например, в 2000 г. 1,4% мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет имели диагноз СДВГ, а 0,6% прописывали лекарства от СДВГ. Не было значительного увеличения числа детей в возрасте до пяти лет.



Тогда как в 2018 году 3,5% имели диагноз СДВГ, а 2,4% получали лекарства. Самый большой относительный рост числа диагнозов СДВГ был среди взрослых: у мужчин в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель увеличился в 20 раз, а количество предписаний – в 50 раз.



Доктор Дуг МакКечни, ведущий автор исследования из Института эпидемиологии и здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, объяснил: “В то время как СДВГ чаще всего диагностируют в детстве, все больше людей впервые диагностируют его во взрослом возрасте. Мы точно не знаем, почему это происходит, но, возможно, СДВГ стал лучше распознаваться и диагностироваться”.



Исследование показало, что количество диагнозов СДВГ в наиболее неблагополучных районах было в два раза выше у детей и взрослых по сравнению с наименее неблагополучными.



“Многие люди обращаются за частной помощью по поводу СДВГ. Это может создать неравенство в сфере здравоохранения, учитывая, что СДВГ чаще встречается в неблагополучных районах”, – добавил доктор. “Люди, живущие в неблагополучных районах, могут быть не в состоянии позволить себе частное медицинское обслуживание и могут дольше страдать от невыявленных и непролеченных симптомов СДВГ”.

Из-за повышенной частоты назначений СДВГ исследователи призывают к большей поддержке врачей общей практики в назначении и мониторинге этих лекарств.