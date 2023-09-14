



Число больных целиакией в Израиле выросло в шесть раз менее чем за 20 лет

Исследователи из израильской организации здравоохранения “Маккаби” (HMO) зафиксировали шестикратное увеличение числа людей с целиакией с 2005 года, главным образом из-за роста количества больных среди детей. По данным HMO, в общей сложности у 0,84 процента нынешних членов “Маккаби” (около 22 000 человек) была диагностирована целиакия, по сравнению с 0,14% в 2005 году.



Среди детей и подростков это число увеличилось более чем в 10 раз с 0,12% до 1,56%. Исследователи “Маккаби” прогнозируют, что в 2030 году у каждого 50 ребенка в Израиле будет диагностировано это заболевание.



Целиакия – серьезное генетическое аутоиммунное заболевание, которое повреждает тонкую кишку и препятствует всасыванию питательных веществ. Удаление глютена, основного компонента пшеницы, ржи и ячменя, из рациона больных целиакией часто излечивает или облегчает симптомы и повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника. Если ее не лечить, она может привести к другим расстройствам, включая бесплодие, снижение плотности костей, неврологические расстройства, некоторые виды рака и другие аутоиммунные заболевания. В последние десятилетия во всем мире наблюдается рост заболеваемости целиакией – исследования показывают, что около 1,4% населения мира страдает этим расстройством.



По данным “Маккаби”, у четверти пациентов с диагнозом есть первый родственник, страдающий этим заболеванием, а 63% пациентов – женщины.

Данные также показали, что процент диагнозов выше в центральном Израиле, но исследователи полагают, что это потенциальное несоответствие из-за большего объема тестирования на целиакию в этом районе.



Доктор Таль Паталон, глава Центра исследований и инноваций KSM, считает, что рост распространенности целиакии может быть связан с увеличением воздействия обработанных пищевых продуктов, особенно в молодом возрасте.



