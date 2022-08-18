



Чиновники здравоохранения Израиля готовятся к объединенной волне гриппа и COVID

Чиновники здравоохранения в Израиле бьют тревогу и предсказывают потенциально опасную зиму с комбинированной волной случаев COVID и гриппа.

Доктор Шарон Эльрой-Прайс, глава службы общественного здравоохранения Минздрава, заявила в четверг, что лучшим оружием остается вакцинация против обоих вирусов.



"Есть прогнозы, что в октябре и ноябре в Израиле будет волна COVID. Сочетание COVID и гриппа может быть проблематичным. Мы готовимся к этому с точки зрения вакцин, которые можно получить одновременно от обоих вирусов", — сказала она Армейскому радио.



Она сказала, что вакцины от гриппа на этот год должны прибыть в Израиль в сентябре.



По информации источников в министерстве здравоохранения, Израиль изучает возможность закупки вакцин против COVID, специально предназначенных для новых вариантов вируса. Также сообщается, что одновременное введение прививок от COVID и гриппа будет доступно только людям старше 60 лет и тем, кто находится в группе высокого риска.



Несмотря на то, что израильская кампания по вакцинации против COVID резко замедлилась, сотни людей в день все еще получают прививки. Во вторник 186 израильтян получили четвертую дозу вакцины, 83 — третью, 84 — вторую и 81 — первую. В конце июля эта цифра приближалась к 750 дозам вакцин в день.

В целом более 72% израильтян получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID, 66% получили две дозы, 48% три дозы и только 9% получили четвертую дозу вакцины.



Эльрой-Прайс сказала, что ведомство постоянно следит за ситуацией во всем мире, особенно в тех частях мира, которые уже переживают зиму. По ее словам, ситуация в Австралии "не обнадеживает", отметив серьезность новой волны гриппа и COVID с высокой частотой госпитализаций.



На данный момент уровень заболеваемости COVID-19 в Израиле остается стабильно низким. По состоянию на утро четверга в Израиле было зарегистрировано 18 335 подтвержденных активных случаев заболевания COVID-19, из них 583 госпитализированы, а 199 числятся в тяжелом состоянии. За прошедшую неделю скончались 18 человек с COVID, в результате чего число погибших с начала пандемии достигло 11 524 человек.

