



Четыре диеты, продлевающие жизнь - рейтинг Гарвардского университета

Избыток противоречивой инйормации в интернете порой затрудняет выбор подходящей диеты. Тем не менее, исследователи из Гарвардского университета составили рейтинг четырех ведущих диет на основе того, насколько они эффективны в снижении риска ранней смерти.



Исследователи обнаружили, что люди, которые питались в соответствии с "диетами высочайшего качества", имели на 20% меньший риск преждевременной смерти по любой причине и более низкий риск таких заболеваний, как болезни сердца и рак.



Результаты исследования, опубликованные в рецензируемом медицинском журнале JAMA, основаны на данных опроса более 100 000 мужчин и женщин за 36 лет. Участников исследования попросили каждые два-четыре года заполнять анкету по питанию, в которой проверялось, соблюдают ли они режим здорового питания.



Все четыре протестированные диеты подчеркивали необходимость употребления большего количества цельного зерна, фруктов, овощей, орехов и бобов.



Первая проанализированная диета была реализована с использованием "Индекса здорового питания" правительства США, который проверяет, соблюдают ли люди основные диетические рекомендации в США. Диетический индекс правительства США дает оценку от нуля до 100 в зависимости от количества фруктов, овощей, цельного зерна, молочных продуктов, морепродуктов и рыбы, потребляемых человеком на 1000 калорий.



Рекомендации включают в себя употребление здоровой растительной пищи, сокращение употребления красного и обработанного мяса, а также отказ от сахара, вредных жиров и алкоголя. Люди, набравшие высокие баллы по этому показателю, имели на 19% меньший риск смерти от конкретной болезни.



Люди, набравшие высокие баллы на второй диете, которая была измерена с использованием "Альтернативного индекса здорового питания" — более усовершенствованной версии индекса здорового питания, разработанного Гарвардом, — снизили риск ранней смерти и болезней на 20%.



Альтернативный индекс здорового питания Гарварда требует пять порций овощей в день, четыре порции фруктов, пять-шесть порций цельнозерновых продуктов, по крайней мере, одну порцию белка из орехов или тофу и регулярное употребление рыбы.



Третьей диетой является средиземноморская диета, в которой особое внимание уделяется фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам, орехам, бобовым, рыбе и большому количеству оливкового масла. В исследовании говорится, что в рационе особое внимание уделяется полезным жирам в дополнение к растительной пище и умеренному алкоголю.



Четвертой диетой было вегетарианство, включая веганство и полувегетарианство, которая фокусируется на употреблении большего количества растительных продуктов и оценивает все продукты животного происхождения, а также алкоголь, как оказывающие негативное влияние на здоровье.



В этой диете относительно полезные продукты, такие как рыба или некоторые молочные продукты, в меню отсутствуют. Вегетарианская диета может на самом деле продвигать менее здоровую растительную пищу, такую ​​как картофель. Исследование показало, что переход на веганство снижает риск смертности на 14%.

