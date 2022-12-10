



Черные точки в глазах - насколько они опасны

Проблемы со зрением нас беспокоят, но в большинстве случаев они не опасны и не срочные. Однако это не относится к проблемам с сетчаткой, потому что они могут нанести реальный ущерб и даже привести к слепоте.



Доктор Ави Охайон, старший хирург сетчатки и катаракты глазного отделения Тель-Авивского медицинского центра Сураски (больница Ихилов), объяснил, что может угрожать нашему зрению и как вовремя осознать это.



Глаз состоит из передней части, которая включает роговицу и радужную оболочку (наш цвет глаз), и задней части, где находятся стекловидное тело (гелеобразное вещество, заполняющее полость глаза) и сетчатка. Работа сетчатки состоит в том, чтобы принимать световые лучи из внешнего мира и преобразовывать их в изображение, которое поступает непосредственно в мозг.



Когда мы видим черные пятна, иногда называемые "мушками" или паутинными сетками, это в основном результат изменений в стекловидном теле, которые обычно происходят в возрасте старше 50 лет, но также случаются у молодых людей с сильной близорукостью.



Охайон объяснил, что когда есть проблемы с сетчаткой, мы не можем их увидеть в зеркале, но определенно можем их почувствовать.



Один из значимых симптомов - одно или несколько черных пятен или "мух", перемещающихся в поле зрения. У многих людей есть черные пятна, но в большинстве случаев мозг со временем учится их игнорировать. Тем не менее, бывают случаи, когда пятна толще, крупнее или находятся прямо в центре поля зрения. В этом случае больные жалуются на резкое нарушение их повседневной жизни и просят их "удалить".



Способ удаления этих "мушек" — операция на сетчатке (витрэктомия) и очистка полости стекловидного тела от плавающих помутнений. Операция проводится под местной анестезией и совершенно безболезненна. Выздоровление проходит очень легко: глаз закрывают повязкой на 24 часа, затем обрабатывают антибиотиком и противовоспалительными каплями. В течение первой недели зрение может быть размытым, а затем улучшается.



Самая большая опасность: отслойка сетчатки

В отличие от черных пятен, которые могут быть у каждого и обычно не вызывают беспокойства, в некоторых случаях эти пятна могут указывать на серьезную проблему в сетчатке , которая может даже угрожать нашему зрению слепотой.



Одной из самых больших опасностей является разрыв сетчатки, который может вызвать отслойку сетчатки. В этом случае время имеет решающее значение и нужно немедленно обратиться за помощью.



Первый серьезный симптом — внезапное падение зрения на один глаз.



Черные пятна или яркие вспышки в глазах могут быть признаком того, что необходимо срочное лечение. Отслоение может привести к кровоизлиянию в сетчатку, что также вызывает резкое ухудшение зрения и требует хирургического вмешательства.



Основными факторами риска являются возраст и близорукость высокой степени.



"Общая рекомендация состоит в том, что каждый человек старше 40 лет должен проходить проверку зрения один раз в год, а люди с близорукостью — еще чаще", — сказал врач.

