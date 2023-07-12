



Чернокожие мужчины подвержены повышенному риску меланомы – исследование

Согласно исследованию, проведенному Журналом Американской академии дерматологии JAAD, у чернокожих мужчин риск умереть от меланомы на 26% выше, чем у белых. Среди 205 125 случаев пациентов мужского пола с диагнозом инвазивная меланома кожи с 2004 по 2018 год, отслеживаемых Национальной базой данных по раку, пятилетняя выживаемость была самой низкой у чернокожих мужчин – 51,7%. Уровень выживаемости был самым высоким для белых мужчин – 75,1% по сравнению с другими расовыми группами в исследовании.



Белые мужчины чаще заболевают меланомой, по данным CDC, но исследование показало, что у чернокожих риск смерти от меланомы на 26% выше, чем у белого населения. Меланома – форма рака, которая начинается в клетках, вырабатывающих пигмент, она является наиболее агрессивной и фатальной формой рака кожи.



“Исследование показало, что чернокожие мужчины реже имели частную страховку, а мужчины в целом реже обращались за медицинской помощью, чем женщины, что может привести к диагностике заболевания на более поздних стадиях”, – объясняет соавтор исследования Эшли Вайсонг, заведующая кафедрой дерматологии Медицинского центра Университета Небраски.



“Даже с учетом более поздних стадий при постановке диагноза мужчины по-прежнему имеют более низкие показатели общей выживаемости, чем женщины с меланомой, поэтому мы подозреваем, что здесь действуют некоторые социальные, генетические, специфические и потенциально биологические факторы, такие как гормоны и то, как иммунная система реагирует на меланомы”, – говорит Вайсонг.



Пациенты с меланомой с более темной кожей часто ошибочно принимают свой рак за другие кожные заболевания, что “также может отсрочить уход и окончательное лечение”. Расовое неравенство на протяжении многих лет ставило чернокожих пациентов в невыгодное положение, причем расовая предвзятость была основным фактором. Исследование JAAD показало, что различия, связанные с меланомой, также существуют среди чернокожих женщин, у которых был самый высокий процент опухолей в нижних конечностях.



Вайсонг рекомендует людям обращаться к сертифицированному дерматологу, если они замечают какие-либо новообразования на коже, кровоточащие или незаживающие раны.



“Мы надеемся, что наш опыт сможет заложить основу для будущих исследований, чтобы определить, почему существует такой разрыв в показателях выживаемости, и добиться прогресса в сокращении этих разрывов”, – утверждает она.