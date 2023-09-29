



Чем опасно недосыпание: Пять неожиданных последствий

То, что дефицит сна чреват проблемами с настроением и повышает голод известно давно, но есть и некоторые другие неожиданные риски.



Мозг не может перерабатывать информацию.

Когда мы спим, наш мозг обрабатывает информацию, которую собирал весь день. Если мы не высыпаемся, то мозг перестает обрабатывать эту информацию. Именно поэтому дефицит сна приводит к депрессиям, рискованному поведению и другим неприятностям.



Слабые глаза.

Не так давно исследователи выяснили, что дефицит сна провоцирует опущение век, отеки и красноту глаз, а также темные круги под глазами. Кроме того, недостаток сна может привести к развитию повышенной активности мышц вокруг глаз, что будет провоцировать частые спазмы и подергивания.



Смена обоняния.

В 2019 году исследователи доказали, что нехватка сна меняет восприятие мозгом запахов. Кроме того, при дефиците сна страдает иммунная система человека, из-за чего ему сложнее сражаться с инфекциями. А это значит, что насморк и простуда будут вас сопровождать чаще.



Сердечная недостаточность.

Американские эксперты доказали, что сон помогает снижать кровяное давление. Его дефицит повышает давление в течение длительного периода. Но гипертония – это серьезный фактор риска инсультов и инфарктов.



Воспаление кожи.

Когда мы спим, организм восстанавливает поврежденные клетки. Нехватка сна провоцирует воспаление кожных клеток, вызывающее угревую сыпь, экзему и псориаз.