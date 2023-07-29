



Человечеству грозит новая пандемия: Насколько опасна лихорадка Денге

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о об угрозе эпидемии лихорадки Денге. В группе риска – половина планеты. Об этом пишет Reuters.



“В этом году количество случаев лихорадки Денге может достигнуть почти рекордного уровня. Частично это произошло из-за глобального потепления, которое способствует комарам распространять болезнь. Около половины населения мира сейчас находятся в группе риска”, — заявил доктор Раман Велаюдхан, специалист отдела ВОЗ по борьбе с тропическими заболеваниями.



По его словам, в этом году количество случаев заражения может возрасти еще на 4 миллиона, а наиболее уязвимым является Южная Америка, в частности Боливия, Парагвай, Перу и Аргентина. Так Аргентина, столкнувшись с одной из самых больших вспышек лихорадки Денге за последние годы, стерилизует комаров с помощью радиации, которая изменяет их ДНК. Но желаемых результатов нет – комаров все равно много.



С начала 2023 года болезнь впервые за всю историю наблюдений была зафиксирована в столице Судана Хартуме, а в июне о всплеске заболеваемости сообщили в Европе. Также в середине июня из-за лихорадки Денге чрезвычайное положение было объявлено в большинстве регионов Перу. В Таиланде созданы спецбригады по борьбе с переносимыми насекомыми болезнями, сотрудникам разрешено врываться в частные дома и гостиницы для дезинфекции.



Примечательно, что при температуре +45 градусов комары погибают. Поскольку этим летом от чрезвычайной жары страдают не только Африка, Азия и Латинская Америка, а также Европейский континент — комары мигрируют на север в поисках более комфортной температуры.



Еще четыре года назад ВОЗ оценила лихорадку Денге как одну из десяти угроз здоровью человечества. Эту болезнь вызывает вирус Денге (DENV). Зараженный человек является источником инфекции обычно 4-5 дней, максимум 12 дней. Классическая лихорадка Денге человека не убивает, хотя протекает очень тяжело. Температура тела поднимается до 40-41 градусов и держится 7-10 дней, ее трудно сбить даже сильными препаратами. А вот геморрагическая и шоковая форма болезни часто приводят к смерти из-за отека головного мозга или легких.