



Частый маникюр с гель-лаком может вызвать рак кожи – исследование

Известно, что ультрафиолетовые УФ лучи вызывают рак кожи при сильном воздействии. Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета и Университета Питтсбурга в США, выявило доказательства вреда, который этот источник радиации может нанести рукам.



Светодиодные сушилки используют УФ-свет для быстрого отвердения и сушки некоторых видов лака для ногтей. Лампа на светодиодной сушилке для лака для ногтей менее интенсивна и имеет другой УФ-спектр, чем солярий, но ее лучи по-прежнему легко проникают в кожу.



Биоинженер и ведущий автор Людмил Александров говорит, что до исследования “не было молекулярного понимания того, что эти устройства делают с человеческими клетками”. Результаты эксперимента показывают, что УФ-свет от ламп для ногтей может повреждать ДНК клеток.



При размещении чашки Петри с клетками человека в сушилке для лака для ногтей на два 20-минутных сеанса с часовым перерывом, от 20 до 30 процентов клеток погибали. 20 минут воздействия в день в течение трех дней подряд убили до 70% подвергшихся воздействию клеток. В клетках, перенесших воздействие, были обнаружены признаки повреждения ДНК и мутации, связанные с раком кожи.



Сотрудница лаборатории Александрова и соавтор исследования Мария Живаги была настолько встревожена результатами, что решила отказаться от регулярного маникюра с покрытием гель-лаком.



“Когда я увидела влияние излучения на гибель и мутацию клеток после всего одного 20-минутного сеанса, я была поражена”, – говорит Живаги.



Обеспокоенным клиентам рекомендуют использовать солнцезащитный крем перед маникюром либо специальные перчатки.



Дерматолог Мелисса Пилианг из Cleveland Clinic предупреждает, что люди, посещающие маникюрный салон раз в две недели и чаще, могут столкнуться с повышенным риском. Остальным, скорее всего, не о чем беспокоиться.

