



Центры диагностики МРТ, КТ, УЗИ «СДС»

В жизни могут возникнуть ситуации, когда для подтверждения или опровержения диагноза врач назначает диагностические обследования. Комплекс центров Современные диагностические системы (СДС) придет на помощь в этом случае. Здесь помогут выполнить развернутую диагностику различных органов и систем с предоставлением высокоточных результатов. Такую эффективность центры диагностики МРТ, КТ, УЗИ «СДС» в Киеве и Украине имеют за счет использования современных аппаратов Philips Intera 1.5 Тесла, Philips Brilliance 64 и привлечения опытных врачей-диагностов.





Услуги диагностических центров

Диагностические центры СДС предлагают вам следующие сервисы:

магнитно-резонансная томография (МРТ) – томографические изображения таких органов, как артерии и вены головного мозга, ткани шеи, гипофиз, различные отделы позвоночника, суставы, брюшная полость, другие части тела;

– томографические изображения таких органов, как артерии и вены головного мозга, ткани шеи, гипофиз, различные отделы позвоночника, суставы, брюшная полость, другие части тела; компьютерная томография (КТ) – исследование внутренней структуры носовых пазух, костей головного мозга, бронхов, области брюшины, малого таза, мягких тканей и других органов;

– исследование внутренней структуры носовых пазух, костей головного мозга, бронхов, области брюшины, малого таза, мягких тканей и других органов; ультразвуковое исследование (УЗИ) – обследование при помощи ультразвука надпочечников, органов брюшины и забрюшинного пространства, простаты, мочевого пузыря, молочных желез, шейных сосудов, артерий и других органов.

Для каждой предоставляемой услуги установлена точная цена, которую вы можете узнать заранее. Обследованию подвергают только те органы и системы, которые указал врач для подтверждения или опровержения предварительного диагноза.

Центры диагностики МРТ, КТ, УЗИ в Киеве и Украине

МРТ, КТ, УЗИ центры в Киеве доступны по адресам в различных районах столицы. Вы можете обратиться в ближайший к вашему месту жительства или работы центр: возле метро Лукьяновская, Голосеевская, Минская и Черниговская, а также по улицам Соломенской и Рогозовской.

За пределами Киева МРТ, КТ, УЗИ центры в Украине работают по городам Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Фастов Киевской области, и еще одно заведение располагается в Дрогобыче Львовской области.

При желании записаться на прием достаточно оставить свой номер телефона или позвонить по указанным на сайте контактам. С вами свяжется менеджер для уточнения деталей. Он поможет записаться в конкретный центр на максимально удобное время. Прием выполняется только по предварительной записи.