



Центр детского здоровья "Клалит" лидирует по качеству медицины и уровню сервиса

Центр детского здоровья «Клалит» в Афуле является лидером по качеству медицинского обслуживания благодаря командной работе коллектива, который трудится с большим профессионализмом и самоотдачей. Именно поэтому маленькие пациенты и их родители ощущают большую любовь, теплоту и заботу.



Центр детского здоровья обслуживает около 13 000 детей в Афуле и ее окрестностях. Здесь работают около 25 сотрудников: 8 педиатров-специалистов, невролог и специалист по лечению синдрома дефицита внимания, ортопед, эндокринолог, специалист энурезу, медсестры, фармацевты, социальные работники, диетолог, капиллярная лаборатория для анализа крови и желтухи новорождённых, позволяющая получение немедленного ответа, офисные работники – заведующий и завхоз.



Широкий спектр услуг, который можно получить под одной крышей, обеспечивает непрерывность лечения и высокую доступность медобслуживания.

В центре проводятся семинары для детей и родителей: по оказанию первой помощи, по детскому массажу, по здоровому образу жизни.



«На протяжении многих лет Центр детского здоровья в Афуле является одним из лучших в области обслуживания и обеспечивает преданный, качественный уход и высокие стандарты, полностью осознавая потребности детей и их родителей, проходящих лечение в центре.



Мы постоянно расширяем медицинские услуги, предоставляемые клиникой, и сегодня многие виды обслуживания доступны непосредственно на дому: консультация по телефону или видеосвязи, консультация с помощью аппарата Тайто, который можно приобрести в аптеке, а также онлайн-услуги в самых разных областях и еще несколько видов удобных услуг. Мы знаем, что привычная окружающая среда и распорядок дня являются важной опорой успеха в лечении», — делится доктор Надя Ломельски, заведующая Детского Центр детского здоровья в Афуле.



«Центры детского здоровья Северного округа «Клалит» — лидеры по качеству медуслуг и обслуживанию. Коллектив Центра детского здоровья в Афуле — это профессиональная команда, оказывающая маленьким пациентам и их родителям максимально качественную медицинскую помощь. Когда мы видим, как пациенты оценивают работу персонала клиники, мы понимаем, что пациенты чувствуют и знают, что они в надежных руках. Мы будем продолжать совершенствоваться, чтобы наиболее оптимальным образом удовлетворить медицинские потребности жителей севера», – заключил доктор Мордехай Даян, директор округа.



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