



Бустеры от "Омикрона" сократили госпитализацию пожилых людей на 81%

Согласно недавно опубликованному исследованию, новые прививки Omicron для борьбы с COVID позволили сократить на 81 процент госпитализаций COVID среди израильтян в возрасте 65 лет и старше.



Исследование обновленных прививок Pfizer, выпущенных летом, показало, что они снизили риск смерти в этой демографической группе примерно на 86%.

Исследование является первой в мире крупномасштабной оценкой “двухвалентных” прививок. Однако это не проливает света на то, насколько новые вакцины более эффективны по сравнению с оригинальными вакцинами до их обновления против Омикрона.



“Суть в том, что если вам 65 лет и старше, ревакцинация может дать вам дополнительную защиту”, – считает доктор Ронен Арбель, автор исследования. “Эта дополнительная защита дополняет предыдущие прививки и может уберечь вас от госпитализации и спасти вашу жизнь”.



По мнению Арбеля, хотя исследование было сосредоточено на вакцинах Pfizer, оно также показывает эффективность Moderna, поскольку технология аналогична, а прививки имеют одинаковую эффективность.



В исследовании бивалентные бустеры названы “эффективным и важным инструментом” для снижения рисков смерти и заболеваний от COVID в возрастной группе старше 65 лет. Доктор Арбель уверен, что они имеют “глобальное значение”.



Доктор Дорон Нетцер, глава медицинского отдела Clalit Health Services, крупнейшего поставщика медицинских услуг в Израиле, и один из авторов исследования, сказал, что исследование обнадеживает, учитывая, что бивалентная вакцина была представлена ​​с ограниченными данными о ее эффективности.



“Результаты проведенного нами исследования однозначно показывают, что вакцина "Омикрон" в значительной степени связана со снижением риска смертности от госпитализаций и смертности от коронавируса, в том числе многих нынешних штаммов "Омикрона". Решение министерства здравоохранения Израиля рекомендовать дополнительную дозу вакцины пожилому населению предотвратило множество госпитализаций и даже смертей от коронавируса. Публикация результатов исследования может помочь убедить население, подвергающееся риску, завершить эту полезную вакцину”, – сказал Нетцер.