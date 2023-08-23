



Британка пожертвовала свою матку, дав сестре шанс выносить ребенка

Жительница Великобритании дала своей младшей сестре “бесценный шанс выносить ребенка” посредством первой в стране трансплантации матки.



У старшей сестры уже есть двое детей, а младшая родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстер-Хаузера – редким (1:5000) нарушением развития женского полового тракта, проявляющимся врожденным отсутствием функционирующей матки и влагалища у фенотипически нормальной женщины. В общей сложности 15 000 женщин детородного возраста в Великобритании родились без функционирующей матки или лишились ее из-за рака. До сих пор их единственным шансом иметь ребенка для них была помощь суррогатной матери или усыновление.



Во время операции хирурги потратили восемь часов на изъятие донорской матки, шейки матки и маточных труб, а затем девять часов на трансплантацию. Через 10 дней женщины смогли покинуть больницу.



Сообщается, что сестры “на седьмом небе от счастья” после операции, а донорский орган функционирует “отлично”. 34-летняя получательница надеется родить двух детей, а медики воодушевлены перспективой возможности помочь большему количеству женщин.Трансплантация матки обошлась в 25 000 фунтов стерлингов и финансировалась благотворительной организацией Womb Transplant UK. Хирурги и медицинский персонал провели операцию бесплатно.



Ожидается, что в Британии будет проводиться до 30 таких операций в год. После трансплантации матки во всем мире уже родилось около 50 детей. Данные из США показывают, что половина трансплантаций матки привела к успешным беременностям.









