



Британия одобрила вакцину Moderna против штамма Omicron

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств Великобритании одобрило вакцину Moderna против штамма коронавируса Omicron.

Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрило бустерные дозы для взрослых.

Ранее было установлено, что вакцина соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности, а также вызывает "сильный иммунный ответ".