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Британия одобрила вакцину Moderna против штамма Omicron
15.08.2022 15:54 Алина Груднева

Британия одобрила вакцину Moderna против штамма Omicron

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств Великобритании одобрило вакцину Moderna против штамма коронавируса Omicron. 

 
Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.
 
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрило бустерные дозы для взрослых.
 
Ранее было установлено, что вакцина соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности, а также вызывает "сильный иммунный ответ".

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