



"Божья кара": во Флориде выявлен очередной случай заражения проказой

Во Флориде 54-летний мужчина заразился проказой, при этом, неизвестно, как он получил заболевание, которое в народе также называют "Божьей карой".



Информацию об этом подтверждают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).



По данным агентства, заболевание стало эндемическим. Этот мужчина стал одним из сотен тех, кто заразился за последние несколько лет. В 2019 году было зарегистрировано 216 случаев, в 2020-м - 159.



Зараженный работает ландшафтным дизайнером. Он много времени проводит на улице. С кем контактировал инфицированный, выясняется.



Проказа представляет собой хроническое инфекционное заболевание, поддающееся лечению антибиотиками, состоящими из нескольких препаратов. Если эту болезнь не поддавать лечению, она может привести к повреждению нерва. По данным ВОЗ, заболевание передается от человека к человеку при кашле или чихании.