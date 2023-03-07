



Больница “Ихилов” расширится до Ришон ле-Циона

Больница “Ихилов” (Тель-Авивский медицинский центр Сураски) объявила, что получила запрос от муниципалитета Ришон ле-Циона на строительство отделения неотложной помощи площадью 25 000 квадратных метров в квартале Элеф. На более позднем этапе объект будет расширен до 50 000 квадратных метров.



Это развитие является частью запланированного расширения больницы “Ихилов” за пределы существующего кампуса в центре Тель-Авива. Согласно планам, больница “Ихилов” также откроет три новых отделения в разных частях Тель-Авива – в комплексе WIZO на углу улиц Вейцмана и Давида Хамелеха рядом с существующей больницей, на северо-западе Тель-Авива в рамках плана “3700” и в дополнительный участок на юге города.



“Мы планируем построить два отделения неотложной помощи и амбулаторную клинику в Ришон ле-Ционе и Северном Тель-Авиве, которые будут готовы через три-четыре года, а затем еще один в Южном Тель-Авиве. Мы выходим за физические пределы больницы и переносим ее услуги в другие места”, – сказал вице-президент “Ихилов” по логистике и инфраструктуре Ави Бен-Закен.