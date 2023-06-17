



Боль в конечностях может быть опасным симптомом повышенного холестерина

Боль в конечностях названа специалистами симптомом повышенного холестерина, о котором мало кому известно. Данный признак может отражать опасную патологию сосудов, способную стать причиной ампутации.



“Симптомы повышенного количества холестерина могут не проявляться длительно, что мешает диагностировать проблему. Но иногда об избытке холестерина может говорить боль в конечностях”, – рассказали ученые.



По словам исследователей, появление такой боли обуславливается увеличением отложений, скапливающихся в сосудах, содержащих холестерин, жир, клеточные отходы, кальций и фибрин (белок). Данный процесс ассоциируется с развитием опасного состояния атеросклероза, при котором сосуды сужаются и затвердевают. На этом фоне может возникать заболевание периферических артерий, маркером которого является сильная резкая боль, часто ощущаемая в ногах.



Такой боли свойственно проявляться при ходьбе или беге. Подобные эпизоды – серьезный повод для обследования. Без коррекции и лечения это нарушение, спровоцированное повышенным холестерином, чревато потерей конечностей.

Ученые подчеркивают важность контроля над уровнем холестерина в организме, напоминая, что его избыток является определяющим фактором сердечных приступов и инсультов.