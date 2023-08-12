



Битва за пользу молока: овсяное vs коровье

Согласно последним статистическим данным исследовательской компании Mintel, треть жителей Великобритании сейчас пьют растительное молоко, и овсяное молоко является самым популярным и спрос на него растет из года в год.



В апреле врач-инфекционист из больницы Университетского колледжа Лондона Ван Туллекен опубликовал книгу "Сверхобработанные люди: почему мы все едим то, что не является едой… и почему мы не можем остановиться?", в которой исследует мир "ультраобработанных продуктов питания" (UPF).



UPF — это цельная пища, модифицированная для увеличения срока годности и часто содержащая ароматизаторы, регуляторы кислотности, красители, пенообразователи, стабилизаторы и эмульгаторы.



Проще говоря: это любой продукт, в котором хотя бы один ингредиент отсутствует на домашней кухне. И, как овсяное молоко, UPF повсюду.



Они составляют более половины калорий среднего британца.



"UPF тесно связаны со многими негативными последствиями для здоровья. Рак, ожирение, воспаление, слабоумие, ранняя смерть от всех причин", — говорит Ван Туллекен.



Так является ли овсяное молоко ультрапереработанным? Почти все известные сорта относятся к UPF.



"Хотя некоторые виды овсяного молока соответствуют определению UPF, — говорит Ван Туллекен, — они не самые вредные. Они не содержат искусственных подсластителей или фосфорной кислоты. Тем не менее, они несколько вредны, как любой UPF, так как содержат мало питательных веществ и не насыщают".



По словам Ван Туллекена это просто "жидкие калории", которые быстро усваиваются, резко поднимают уровень сахара в крови, вызывают усиленное чувство голода. Это в свою очередь ведет к тому, что в следующий раз люди съедают еще больше калорий, тем самым увеличивая риск набрать лишние килограммы.



Делает ли все это овсяное молоко вредным для здоровья?

Не особенно, говорит доктор Сара Берри, адъюнкт-профессор диетологии Королевского колледжа Лондона. Глоток в чае — это нормально, но если вы выпиваете "20 пинт в день", это не так.



Однако только потому, что что-то не является вредным, это не означает, что оно действительно полезно для здоровья. Самое худшее в этом то, что многие ультрапереработанные продукты окружает "ореол здоровья", активно используемый производителями, как беспроигрышный маркетинговый ход.



Их рекламные кампании заставляют людей думать, что овсяное молоко лучше коровьего. Но коровьем молоке есть все виды питательных веществ – йод, кальций, витамин B12. В овсяном молоке они тоже могут быть, но только путем добавления их через обогащение жидкости, что делает продукт более обработанным.



И Ван Туллекен, и Берри согласны с тем, что есть веские причины, по которым нельзя пить коровье молоко. Молочная промышленность производит много углерода, могут быть этические опасения по поводу стандартов ведения сельского хозяйства, некоторые люди не переносят лактозу.



Но для тех, кто может пить коровье молоко, оно является частью здорового питания, чего нельзя сказать об овсяном молоке. Кроме того, цены на овсяное молоко существенно выще, чем на коровье.



"Это большие деньги, которые можно потратить на суспензию углеводов овса и рапсового масла в воде, которая вряд ли принесет какую-либо пользу для здоровья. Это абсурд. Прибыль от овсяного молока огромна. Вы должны спросить, кто это делает и почему", - резюмирует Ван Туллекен.



"В то время как коровье молоко, выращиваемое на фермах тысячи лет, является лидером по убыткам, овсяное молоко существует для того, чтобы приносить доход инвестиционным фондам, купившим эти новые бренды молока. Это не традиционные пищевые компании. Но продукт существует только для того, чтобы обеспечивать рост инвестиционных фондов. Это нормально! Просто так устроен мир", — говорит Ван Туллекен.

