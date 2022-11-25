



"Бионическая микропочка" блокирует токсичность антибиотиков — исследование

Антибиотики широко используемого типа аминогликозидов вызывают повреждение почек почти у четверти госпитализированных пациентов, создавая серьезную проблему для более чем 37 миллионов американцев, страдающих хроническим заболеванием почек, по данным Центра по контролю за заболеваниями (CDC). — говорится в сообщении университета. Проблема настолько серьезна, что Федеральное управление по лекарственным средствам США (FDA) считает разработку антибиотиков для пациентов с хроническим заболеванием почек национальным приоритетом.



Группа исследователей во главе с профессором Яаковом Нахмиасом, директором Центра биоинженерии Грасса при Хьюстонском университете и основателем дочернего биотехнологического стартапа Tissue Dynamics, разработала биочип с электронно-оптическими датчиками, толщиной примерно в половину человеческого волоса, который вживляется в ткани почек человека. По словам Нахмиаса, эта "бионическая микропочка" имитирует нормальную человеческую физиологию намного лучше, чем моделирование на животных.



"Большая часть работы в области разработки лекарств проводится на мышах, — сказал Нахмиас, — а механизм, который мы обнаружили, специфичен для человека".



Биочип, разработанный в сотрудничестве с Tissue Dynamics, позволил команде измерить накопление глюкозы, которое приводит к быстрому накоплению липидов и нарушению работы почек.



"Человеческий организм производит липиды из сахара, тогда как в организме грызунов липиды в основном производятся из жиров, получаемых с пищей", — объяснил Нахмиас.



Поэтому испытания антибиотиков аминогликозидного ряда на мышах не дают представления об их токсичности для почек человека. "Бионическая микропочка" кроме диагностики также способна заблокировать токсичность антибиотика.



По словам Нахмиаса, исследование, опубликованное в журнале Королевского химического общества, стало "яркой демонстрацией" того, что бионика, сочетающая датчики с человеческими тканями, может "значительно ускорить" разработку лекарств.

