



“Безопасный” пластик, разогретый в СВЧ, выделяет вредные частицы – исследование

Новое исследование показывает, что миллиарды микро и наночастиц могут попасть из пластиковой посуды в пищу, когда ее разогревают в микроволновой печи. Ученые из Университета Небраски-Линкольн в США провели эксперименты с использованием контейнеров для детского питания, изготовленных из полипропилена и полиэтилена, которые одобрены как “безопасные”.



После трех минут нагревания в СВЧ-печи мощностью 1000 Вт различные жидкости, помещенные в контейнеры, были проанализированы на наличие микропластика (не менее 1/1000 миллиметра в диаметре) и нанопластика (еще меньше). Исследователи подсчитали, что 4,22 миллиона частиц микропластика и 2,11 миллиарда частиц нанопластика только из одного квадратного сантиметра пластика могут высвободиться всего за эти три минуты микроволнового нагрева.



“Когда мы едим определенные продукты, мы, как правило, информированы или имеем представление об их калорийности, уровне сахара и других питательных веществах”, – говорит эколог Кази Албаб Хуссейн из Университета Небраски в Линкольне. “Я считаю, что не менее важно, чтобы мы знали о количестве пластиковых частиц, присутствующих в нашей пище”.



Ученые выяснили, что нагревание воды или молочных продуктов в микроволновой печи внутри посуды из полипропилена или полиэтилена приводит к самой высокой концентрации пластика. Частицы также выделялись, когда продукты и напитки охлаждались и хранились при комнатной температуре, но их количество было значительно меньше.



Исследования показали, что нано и микропластик может быть вреден для кишечника и ключевых биологических процессов. Эмбриональные клетки почек, культивированные исследователями и подвергшиеся воздействию пластиковых частиц, высвобождаемых такой посудой в течение нескольких дней, вызвали беспокойство у ученых. Обнаружено, что 77% клеток почек, подвергшихся воздействию высоких концентраций пластика, были уничтожены, что дает представление о потенциальной токсичности этих микропластиков и нанопластиков, особенно в развивающихся организмах.



“Нам нужно найти полимеры, которые выделяют меньше частиц”, – говорит Хуссейн. “Я надеюсь, что придет день, когда эти продукты будут иметь этикетки с надписью “без микропластика” или “без нанопластика”.