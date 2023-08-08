



Бездомная кошка заразила британца неизвестной инфекцией

В Великобритании укус бездомной кошки обернулся для 48-летнего мужчины развитием странной болезни, загнавшей в тупик ученых — животное заразило мужчину бактерией, которую исследователи не знали раньше, пишет Science Alert.



Исследователи отмечают, что иммунный ответ пациента на чужеродный микроорганизм был просто сумасшедшим. Всего через 8 часов после множественных укусов руки мужчины распухли до такой степени, что ему пришлось обратиться в отделение неотложной помощи.



В больнице медики очистили, обработали и перевязали раны пациента, а затем ему сделали прививку от столбняка, после чего ему назначили курс антибиотиков. Однако буквально через день он вновь оказался в медицинском учреждении — мизинец и средний палец левой руки были болезненно увеличены, кроме этого у пациента также опухли и покраснели оба предплечья.



В результате медикам пришлось хирургическим путем удалить поврежденную ткань вокруг ран. Далее пациенту внутривенно ввели три разных антибиотика и вновь отправили домой с новым курсом препаратов. На этот раз, к счастью, лечение все же помогло и пациент полностью выздоровел.



Медики изучили ткани и проанализировали микроорганизмы, присутствующие в образцах из его ран, и обнаружили нечто весьма неожиданное. Оказалось, что в тканях также находится ранее неизвестный науке стрептококкоподобный организм.



Позже ученые секвенировали часть генома этой бактерии и обнаружили, что она не совпадает ни с одним зарегистрированным штаммом. Фактически им удалось обнаружить совершенно новый микроб, который ранее не был официально задокументирован.



Дальнейшие исследования показали, что бактерия принадлежит к другому роду грамположительных бактерий под названием Globicatella. Далее ученые провели полное секвенирование генома бактерии и теперь предполагают, что она отличается от других родственных штаммов приблизительно на 20%. То есть фактически, это указывает на "отдельный и ранее неописанный вид".



Ученые обнаружили, что новый вид бактерии весьма устойчив к нескольким распространенным типам антибиотиков, а потому его чрезвычайно сложно вывести из организма пациента.



Авторы исследования подчеркивают, что этот случай должен послужить предупреждением о том, что кошки все еще являются "резервуаром не открытых видов бактерий, обладающих патогенным потенциалом для человека".





