



Бесплатные проверки зрения для жителей приграничных с Газой районов

Кафедра оптометрии Академической колледжа Хадасса Иерусалим совместно с медицинским центром Хадасса запускают бесплатные проверки зрения для жителей приграничных с Газой районов.



Завтра, 18 октября, на фоне возросшей потребности, десятки оптометристов, офтальмологов, техников и других специалистов приедут уже во второй раз на берег Мертвого моря, чтобы предоставить услуги по бесплатной проверке зрения и подбору очков нуждающимся в этом гражданам.



Сотни жителей приграничных с Газой районов, находящиеся в отелях на Мертвом море, прибыли в четверг на проверку зрения и выдачу очков, организованную кафедрой оптометрии Академической колледжа Хадасса Иерусалим. Из-за повышенного спроса, команды приедут снова в среду. К профессиональным командам присоединится также квалифицированный офтальмолог, будут выполнены ОКT. Люди, страдающие от конъюнктивита, аллергий, глаукомы или те, кто нуждается в регулярном медицинском наблюдении офтальмолога, также приглашаются прийти и получить персональное обслуживание.



В последние дни кафедре оптометрии Академической колледжа Хадасса Иерусалим стало известно, что многие жители потеряли свои очки, кто-то страдает от потери зрения. В связи с этим команда решила провести новую акцию для всех жителей региона, находящихся там, и предоставить им поддержку. "Жители, с которыми мы встретились, рассказали нам, что они потеряли свои очки или не успели забрать их из своих домов. Мы проверили сотни жителей, включая детей и взрослых. Есть еще много жителей, которые нуждаются в нашей помощи, и поэтому мы решили приехать снова, чтобы никто не остался без помощи", - сказала д-р Хадас Бен-Эли.







Команды прибудут завтра, 18 октября, в отель Royal Dead Sea, с 10:00 до 15:00. Инициатива проводится совместно с медицинским центром Хадасса, компанией skymed, которая предоставила самое новое медицинское оборудование, компанией 'Шмир Оптика', которая предоставила оправы и очки, и заботится о доставке очков каждому жителю лично, компанией 'Оптикена', которая предоставила оправы, и компанией 'Джонсон и Джонсон', которая предоставила контактные линзы.