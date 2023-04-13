



Беременные женщины могут иметь сильный временный иммунитет к COVID-19

Новое исследование, проведенное Институтом инфекций и иммунитета Питера Доэрти, предполагает, что у беременных женщин иммунный ответ на COVID-19 такой же сильный, как и у небеременных женщин.



Исследователи изучили иммунные реакции невакцинированных беременных и небеременных женщин и обнаружили, что обе группы демонстрируют одинаковые уровни антител и ответов Т- и В-клеток, которые ответственны за обеспечение долговременной защиты.



Эти результаты показывают, что беременные женщины могут быть так же способны бороться с вирусом, как и небеременные женщины.



"Здоровые беременные женщины на самом деле имеют врожденный клеточный ответ по сравнению с небеременными женщинами, и во время острой инфекции SARS-CoV-2 он больше не увеличивается, вероятно, потому, что он уже такой высокий", — сказала автор исследования Дженнифер Хейбл, кандидат медицинских наук Мельбурнского университета и ведущий специалист.



"Однако небеременные женщины имеют низкий уровень врожденной активации клеток, когда они здоровы, что является нормальным, и этот уровень увеличивается во время острой инфекции", - уточнила она.



Полученные данные свидетельствуют о том, что иммунный ответ на COVID-19 различается у беременных и небеременных женщин.



Хотя как беременные, так и небеременные женщины демонстрируют схожие иммунные реакции на COVID-19 , исследование выявило ключевые различия в динамике клеток врожденного иммунитета как первой линии защиты от вирусных инфекций.



Исследование, в котором приняли участие 68 участников во время острой и восстановительной фаз инфекции COVID-19 и было измерено 217 различных иммунологических параметров, является одним из наиболее полных анализов иммунных особенностей при COVID-19 и беременности на сегодняшний день.



Соавтор исследования, доктор Луиза Раунтри, научный сотрудник Института Доэрта и Университета Мельбурна, предположила, что различия в первой линии защиты у беременных могут быть причиной того, что некоторые беременные женщины испытывают более тяжелые симптомы COVID-19 во время беременности.



"Предактивированное состояние, наблюдаемое у беременных женщин, означает, что их иммунная система по-другому реагирует на вирус SARS-CoV-2 по сравнению с небеременными женщинами. Мы до сих пор не уверены, являются ли эти предварительно активированные врожденные клетки защитными или вредными для прогрессирования заболевания, но дальнейшие исследования COVID-19 во время беременности помогут нам ответить на этот вопрос", — сказал доктор Раунтри.