



Беременность с помощью репродуктивных технологий повышает риск преэклампсии

Согласно исследованию, представленному на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов совместно со Всемирным кардиологическим конгрессом, вероятность развития преэклампсии у женщин, забеременевших с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, была более чем в два раза выше, чем у женщин с традиционной беременностью.



Исследование, основанное на анализе медицинских карт более чем 2,2 миллиона пациенток, является первой оценкой того, как репродуктивные технологии могут повлиять на риск сердечно-сосудистых осложнений во время беременности в национальном масштабе. Преэклампсия – это осложнение беременности, связанное с повышением артериального давления и возможным повреждением органов, которое представляет серьезный риск для беременной женщины и ребенка.



Вспомогательные репродуктивные технологии охватывают все вмешательства, связанные с обработкой экстрагированных яйцеклеток, спермы или эмбрионов in vitro с целью зачатия, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), внутриматочную инсеминацию и другие методы.



“Результаты были неожиданными – лишь немногие исследования ранее так подробно изучали сердечно-сосудистые осложнения беременностей с использованием технологий, и ни одно из них не оценивало эти осложнения на национальном уровне”, – говорит ведущий автор исследования Ахмад Мустафа, доктор медицинских наук и научный сотрудник Университетской больницы Статен-Айленда. “Специализированная сердечно-сосудистая помощь должна быть включена в рутинное наблюдение за пациентами, зачавшими с помощью вспомогательных репродуктивных технологий”.



Используя данные из Национальной базы данных стационарных пациентов, исследователи оценили частоту сердечно-сосудистых осложнений для 5874 беременностей с использованием технологий и более 2,2 миллиона беременностей с традиционной практикой в ​​период с 2016 по 2018 год. Сравнивая две совпадающие группы и учитывая исходные факторы риска, исследователи обнаружили, что у женщин с беременностью с помощью технологий вероятность развития преэклампсии в два раза выше, чем у женщин с традиционной беременностью. Преэклампсия вызывает множество симптомов и осложнений и может привести к эклампсии, опасному для жизни состоянию, характеризующемуся судорогами и/или комой у беременной женщины, для лечения которой необходимо родоразрешение.



Наличие преэклампсии также имеет долгосрочные последствия, в том числе высокий риск преэклампсии при будущих беременностях, а также повышенный риск заболевания почек и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульт и сердечная недостаточность в более позднем возрасте.



“Двойной риск преэклампсии по сравнению с традиционной беременностью не должен отпугивать людей от рассмотрения вспомогательных репродуктивных технологий. Однако важно наблюдаться у кардиоакушера или специалиста по материнской фетальной медицине для надлежащего лечения и своевременного лечения, если возникают сердечно-сосудистые проблемы”, – предупреждает автор исследования.

