Бабушки знали, о чем говорят
Здоровые зубы – это не только красивая улыбка, но и ключевой аспект здоровья. Ведь для чего нам зубы? Правильно - чтобы есть. Мы не глотаем пищу целиком, как змеи или ящерицы. Человек должен её жевать. Правильное пищеварение начинается с хорошей жевательной функции, и здоровые зубы играют важную роль в этом процессе. Еще в далеком детстве бабушки твердили нам: «Не глотай живьем! Не спеши. Жуй хорошо». Бабушки знали, о чем говорят, тем более что сами часто страдали от трудностей с жеванием.
Плохое пережевывание пищи может привести к разнообразным проблемам с пищеварительной системой, а также к недостатку необходимых питательных веществ и витаминов, так как неправильно пережеванная пища сложнее переваривается и усваивается организмом. Не полностью переваренная пища может привести к нарушению баланса микрофлоры и вызвать такие симптомы, как метеоризм, диарея или запоры. Появляется риск развития гастрита, дуоденита (воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки), а те в свою очередь могут перерасти в язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Также нередко происходят раздражение и растяжение стенок желудка. Последнее - одна из причин постоянного чувства голода и, как результат, проблем с лишним весом. Отсутствие зубов также увеличивает риск заболеваний полости рта.
И, как будто всего этого мало, страдают наша внешность и отношения с людьми. Ведь без зубов меняется форма лица, мы стесняемся улыбаться, чувствуем дискомфорт и не очень внятно разговариваем. Да и возрастные изменения кожи лица – морщины и птоз – напрямую связаны с состоянием зубов.
Одним из частых спутников долгого отсутствия зубов или ношения съёмных протезов является атрофия, т.е. убыль, костной ткани челюсти. В норме зубы при жевании передают нагрузку на челюсть, стимулируют кровоснабжение, а как только эта нагрузка пропадает, костная ткань за ненадобностью рассасывается. Имплантация зубов в любом возрасте способствует сохранению костной ткани челюстей, но особенно это важно для пожилых пациентов.
Вся эта информация приводит нас к пониманию того, что экономить можно на всем, кроме своего здоровья. И откладывать в долгий ящик тоже не вариант, ибо дальше будет только хуже, труднее, больнее и дороже.
Сегодня технология протезирования зубов уже позволяет решить все проблемы за один день посредством имплантации целого зубного ряда. Звучит фантастически, но такова правда технологического развития. Теперь можно поставить все зубы за один раз даже при наличии проблем с костной тканью и сопутствующих заболеваний.
Пионером системы протезирования всей челюсти за один день в Израиле является доктор Балан, который уже накопил 30-летний опыт работы в стоматологии. В его клиниках имеется собственная лаборатория, где 15 опытных зубных техников-специалистов по компьютерным технологиям работают только с пациентами клиники. При необходимости пациентам прямо на месте бесплатно делают СТ и панорамные снимки, а сама процедура имплантации проводится по методике All-on-4-6.
Этот инновационный метод основан на использовании для установки зубной протезной конструкции всего четырех или шести имплантатов (иногда при необходимости ставят 8). Эти имплантаты размещаются таким образом, чтобы использовать максимальное количество доступной костной ткани и обеспечить стабильность и долговечность протеза. Причем все это делается, как мы уже сказали, за один день! Практически без боли и с гарантией на 10 лет.
В клинике доктора Балана уже выполнено более 20 000 успешных имплантаций зубов. Здесь работают также с очень сложными пациентами, которые не смогли получить помощь в других местах из-за особых проблем, таких как терминальные случаи потери костной ткани, тяжелый диабет, остеопороз; с теми, кто перенес несколько неудачных имплантаций, и т.д.
Обратиться за консультацией, включающей бесплатную диагностику и проверку CT (при необходимости), вы можете по ссылке: http://bit.ly/44APpAj