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Австралия первой в мире легализовала психоделики для лечения депрессии
02.07.2023 09:56 Ирина Демьянова

Австралия первой в мире легализовала психоделики для лечения депрессии


Австралия стала первой страной в мире, легализовавшей использование психоделиков, таких как метилендиоксиметамфетамин и галлюциногенные грибы, для лечения некоторых психических заболеваний, сообщает  BBC.

С 1 июля одобренные психиатры могут назначать метилендиоксиметамфетамин для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и псилоцибин для лечения депрессий, устойчивых к другим методам лечения .

Многие ученые и эксперты по психическому здоровью назвали этот противоречивый шаг изменяющим правила игры.

Однако другие считают, что этот шаг был слишком "поспешным, и что на нем не следует хайпировать".

По данным австралийских СМИ, один курс такого лечения может стоить десятки тысяч долларов.

Австралия является первой страной в мире, включившей такие препараты в категорию лекарства. Клинические испытания также продолжаются в США, Канаде и Израиле.

Метилендиоксиметамфетамин, также известный как вечерний наркотик экстази, является синтетическим наркотиком, обладающим галлюциногенным действием. Повышает уровень энергии пользователя, сенсорный опыт, а также искажает его ощущение времени.




 

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