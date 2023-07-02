



Австралия первой в мире легализовала психоделики для лечения депрессии



Австралия стала первой страной в мире, легализовавшей использование психоделиков, таких как метилендиоксиметамфетамин и галлюциногенные грибы, для лечения некоторых психических заболеваний, сообщает BBC.



С 1 июля одобренные психиатры могут назначать метилендиоксиметамфетамин для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и псилоцибин для лечения депрессий, устойчивых к другим методам лечения .



Многие ученые и эксперты по психическому здоровью назвали этот противоречивый шаг изменяющим правила игры.



Однако другие считают, что этот шаг был слишком "поспешным, и что на нем не следует хайпировать".



По данным австралийских СМИ, один курс такого лечения может стоить десятки тысяч долларов.



Австралия является первой страной в мире, включившей такие препараты в категорию лекарства. Клинические испытания также продолжаются в США, Канаде и Израиле.



Метилендиоксиметамфетамин, также известный как вечерний наркотик экстази, является синтетическим наркотиком, обладающим галлюциногенным действием. Повышает уровень энергии пользователя, сенсорный опыт, а также искажает его ощущение времени.









