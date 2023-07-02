Австралия первой в мире легализовала психоделики для лечения депрессии
Австралия стала первой страной в мире, легализовавшей использование психоделиков, таких как метилендиоксиметамфетамин и галлюциногенные грибы, для лечения некоторых психических заболеваний, сообщает BBC.
С 1 июля одобренные психиатры могут назначать метилендиоксиметамфетамин для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и псилоцибин для лечения депрессий, устойчивых к другим методам лечения .
Многие ученые и эксперты по психическому здоровью назвали этот противоречивый шаг изменяющим правила игры.
Однако другие считают, что этот шаг был слишком "поспешным, и что на нем не следует хайпировать".
По данным австралийских СМИ, один курс такого лечения может стоить десятки тысяч долларов.
Австралия является первой страной в мире, включившей такие препараты в категорию лекарства. Клинические испытания также продолжаются в США, Канаде и Израиле.
Метилендиоксиметамфетамин, также известный как вечерний наркотик экстази, является синтетическим наркотиком, обладающим галлюциногенным действием. Повышает уровень энергии пользователя, сенсорный опыт, а также искажает его ощущение времени.