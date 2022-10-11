



Ассоциация акушерок: дефицита эпидуральной анестезии нет

Ассоциация акушерок Израиля отреагировала на опасения по поводу дефицита эпидуральной анестезии.

Опасения появились на прошлой неделе после письма Израильского общества анестезиологов для министерства здравоохранения.

Утверждалось, что существует глобальный дефицит и что американская компания, которая производит 80% препарата, испытывает проблемы из-за нехватки сырья, вызванной войной между Россией и Украиной.

"Сейчас нет недостатка ни в одном из родильных отделений по всему Израилю. Все роды, в которых мы используем эпидуральную анестезию, происходили в обычном режиме на постоянной основе. Беспокойство вызывает только будущее", - сообщили в Ассоциации акушерок.