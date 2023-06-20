



Аспирин может вызывать инфаркты и инсульты – исследование

Ученые в своем новом исследовании предупредили, что обычный препарат, принимаемый для предотвращения образования тромбов и в качестве болеутоляющего, может вызвать сердечный приступ и инсульт. По оценкам экспертов, аспирин ежедневно принимают 40% людей в возрасте 60 лет и старше. Но эксперты обнаружили, что частое употребление аспирина может вызвать сильное кровотечение, перевешивающее любые преимущества в предотвращении первых сердечных приступов или инсультов.



Поскольку известно, что аспирин может вызвать обильные кровотечения, такие как аневризмы, исследователи хотели узнать, может ли он также вызывать легкую потерю крови – такую, которая может привести к анемии или снижению содержания кислорода в крови. Согласно данным CNN, “анемия – еще одна серьезная проблема пожилых людей, хотя, возможно, ее недооценивают по сравнению с сердечными приступами и инсультами”. Исследования показывают, что 30% людей в возрасте 75 лет и старше во всем мире страдают анемией, что связано с ухудшением здоровья, включая усталость, проблемы с памятью и мышлением, депрессию и повышенный риск смерти.



В исследовании, в котором наблюдали за участниками в течение пяти лет, у тех, кто принимал аспирин, вероятность развития анемии была на 20% выше, чем у тех, кто его не принимал. Согласно результатам, “эксперты подсчитали, что у 24% пожилых людей в группе ежедневного приема аспирина развилась анемия в течение пяти лет по сравнению с 20% в контрольной группе”.



“Те, кто принимал аспирин, также имели несколько более низкие уровни гемоглобулина и ферритина, которые помогают клеткам крови переносить кислород”, – сообщили ученые.



Исследование не объяснило, как аспирин способствует развитию анемии, однако авторы полагают, что аспирин затрудняет свертывание крови, поскольку препятствует “слипанию” тромбоцитов. Ученые также отметили, что аспирин также блокирует названный фермент ЦОГ-1, который имеет решающее значение для поддержания слизистой оболочки желудка и кишечника. Когда этот защитный барьер поврежден, небольшое количество крови со временем легко вытекает из кишечника, что в конечном итоге вызывает анемию.



“Поскольку этот эффект наблюдался во многих разных группах, независимо от их основного состояния здоровья, он, вероятно, будет представлять больший риск людей, у которых есть другие риски анемии, таких воспалительных заболеваний, как артрит или хроническая почечная недостаточность”, – пишут исследователи.



Ученые также заявили, что врачам следует рассмотреть возможность более тщательного мониторинга уровня гемоглобина у своих пациентов, если у них есть несколько факторов риска, включая использование аспирина.

