Новости » Здоровье
Арье Дери начинает борьбу с ожирением и диабетом у израильтян
09.01.2023 17:10 Ольга Белозерова

Арье Дери начинает борьбу с ожирением и диабетом у израильтян

Министр здравоохранения Арье Дери поручил чиновникам министерства здравоохранения изучить реализацию различных нормативных мер по борьбе с ростом ожирения и диабета в ответ на критику по поводу недавней отмены налога на сладкие напитки.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Министерство здравоохранения будет стремиться создать базу данных для отслеживания потребления сахара в различных секторах, продвигать ограничительное законодательство в отношении рекламы нездоровой пищи, запрет на продажу напитков и блюд с сахаром в школах по всему Израилю и различные другие потенциальные меры регулирования.

"Министерство здравоохранения обязано действовать практически в своей цели по сокращению случаев диабета и ожирения. Я сделаю все возможное, чтобы эта битва прошла успешно", - сказал Дери.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы