



Арье Дери начинает борьбу с ожирением и диабетом у израильтян

Министр здравоохранения Арье Дери поручил чиновникам министерства здравоохранения изучить реализацию различных нормативных мер по борьбе с ростом ожирения и диабета в ответ на критику по поводу недавней отмены налога на сладкие напитки.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Министерство здравоохранения будет стремиться создать базу данных для отслеживания потребления сахара в различных секторах, продвигать ограничительное законодательство в отношении рекламы нездоровой пищи, запрет на продажу напитков и блюд с сахаром в школах по всему Израилю и различные другие потенциальные меры регулирования.



"Министерство здравоохранения обязано действовать практически в своей цели по сокращению случаев диабета и ожирения. Я сделаю все возможное, чтобы эта битва прошла успешно", - сказал Дери.