



Apple Watch и Fitbit являются “рассадниками” вредных бактерий

Согласно новому исследованию, Apple Watch и браслет Fitbit являются очагом распространения вредных бактерий, связанных с лихорадкой, диареей и ослаблением иммунной системы, пишет Daily Mail.



Исследователи взяли несколько браслетов и обнаружили, что они кишат E. coli и Staphylococcus spp, которые могут привести к пневмонии.



Браслет посетителя тренажерного зала показал самое высокое количество бактерий, связанных со стафилококковыми инфекциями, которые могут вызвать сепсис или даже смерть.



Тем не менее, команда обнаружила, что те, что браслеты, которые сделаны из золота и серебра, были самыми гигиеничными.



Почти все отобранные браслеты, 95%, были заражены некоторыми бактериями, при этом наиболее распространенными видами бактерий были “резиденты кожи”, такие как Staphylococcus и Pseudomonas.



Кишечные бактерии E. coli, которые обычно находят свой инфекционный путь через фекально-оральную передачу и были обнаружены на 60% образцов браслетов.



Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами не было существенной разницы в том, у кого из браслетов было больше всего бактерий.



Они сообщают, что единственным наиболее полезным предиктором того, на какой полосе было больше всего бактерий, была текстура материала и активность человека или недавняя гигиена перед тестированием.



Ученые отмечают, что пластиковые и резиновые браслеты могут обеспечить более подходящую среду для роста бактерий, поскольку пористые и статичные поверхности имеют тенденцию притягивать и заселять бактерии.



