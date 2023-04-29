



Apple разрабатывает ИИ-приложение для отслеживания здоровья и эмоций

Компания Apple работает над созданием службы медицинского коучинга на базе искусственного интеллекта и новой технологии для отслеживания эмоций, что является последней попыткой привлечь пользователей с помощью функций здоровья и хорошего самочувствия, пишет Bloomberg.



Новая услуга коучинга под кодовым названием Quartz призвана поддерживать мотивацию пользователей к физическим упражнениям, улучшать привычки питания и помогать им лучше спать. Идея заключается в том, чтобы использовать искусственный интеллект и данные с часов Apple Watch для внесения предложений и создания коучинговых программ, предназначенных для конкретных пользователей.



Новый сервис Apple будет предоставляться за ежемесячную плату, как и многие другие цифровые предложения компании.



Выпуск сервиса запланирован на следующий год, но в конечном итоге может быть отменен или отложен. Над проектом работают несколько групп Apple, включая команды по здоровью, Siri и искусственному интеллекту, а также подразделение услуг.



В ближайшей перспективе Apple также планирует впервые выпустить версию приложения "Здоровье" для iPhone для iPad. Это изменение, которое позволит пользователям видеть результаты электрокардиограммы и другие данные о состоянии здоровья в более крупном формате, планируется включить в iPadOS 17 позднее в этом году.