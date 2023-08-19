



Apple предупреждает: iPhone может быть опасен во время зарядки

Компания Apple опубликовала на официальном сайте предупреждение для владельцев iPhone.



В сообщении пользователям не рекомендуют во время зарядки класть телефон на тело, под подушку или одеяло. Также в компании призывают заряжать iPhone без чехла и в хорошо проветриваемых помещениях.



"Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества", - подчеркивается в сообщении.



Кроме того, к пожару может привести использование неоригинальных зарядных устройств, поскольку такие аксессуары не отвечают стандартам безопасности Apple.



