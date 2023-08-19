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Apple предупреждает: iPhone может быть опасен во время зарядки | Фото: twitter
19.08.2023 11:29 Дара Киевская

Apple предупреждает: iPhone может быть опасен во время зарядки

Компания Apple опубликовала на официальном сайте предупреждение для владельцев iPhone.

В сообщении пользователям не рекомендуют во время зарядки класть телефон на тело, под подушку или одеяло. Также в компании призывают заряжать iPhone без чехла и в хорошо проветриваемых помещениях.

"Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, к пожару может привести использование неоригинальных зарядных устройств, поскольку такие аксессуары не отвечают стандартам безопасности Apple.

 

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