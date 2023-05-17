



Аппараты ИВЛ убили большинство пациентов, госпитализированных с ковидом

Новый анализ показывает, что у большого процента людей, которым потребовалась помощь аппарата ИВЛ из-за инфекции COVID-19, также развилась вторичная бактериальная пневмония, ответственная за более высокий уровень смертности, чем сама инфекция COVID-19.



На самом деле это была инфекция, вызванная использованием ИВЛ, которая, скорее всего, стала причиной смерти.



“Наше исследование подчеркивает важность профилактики, поиска и агрессивного лечения вторичной бактериальной пневмонии у пациентов в критическом состоянии с тяжелой пневмонией, в том числе с COVID-19”, – говорит Бенджамин Сингер, пульмонолог из Северо-Западного университета в Иллинойсе.

Команда изучила данные о 585 людях, поступивших в отделение интенсивной терапии в Северо-Западной мемориальной больнице в Иллинойсе. У всех была тяжелая пневмония и/или дыхательная недостаточность, а у 190 из них был COVID-19.



Исследователи сгруппировали пациентов в зависимости от их состояния и количества времени, которое они провели в реанимации.



Полученные данные опровергают идею о том, что цитокиновый шторм после COVID-19 – подавляющая воспалительная реакция, вызывающая отказ органов – стал причиной значительного числа смертей. Признаков полиорганной недостаточности у обследованных пациентов не было. Вместо этого у пациентов с COVID-19 чаще развивалась вентилятор-ассоциированная пневмония ВАП. Случаи, когда ВАП не реагировала на лечение, были значительными с точки зрения общей смертности в исследовании.



“Наши данные свидетельствуют о том, что смертность, связанная с самим вирусом, относительно низкая, но другие вещи, которые происходят во время пребывания в отделении интенсивной терапии, такие как вторичная бактериальная пневмония, компенсируют это”, – говорит Сингер.



Эти результаты свидетельствуют о том, что результаты лечения в отделении интенсивной терапии можно было бы улучшить, если бы существовали более эффективные стратегии диагностики и лечения эпизодов ВАП, что, по словам исследователей, необходимо решить в будущем. Стоит иметь в виду, что если потребность пациента в аппарате ИВЛ для лечения осложнений COVID-19 приводит к ВАП, это не означает, что инфекция COVID-19 менее опасна, и не уменьшает количество летальных исходов от COVID-19.



Результаты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения и осторожности при предположениях о причине смерти в случаях COVID-19. Подробный молекулярный анализ того же исследования должен показать больше о том, в чем заключается разница между выздоровлением или отказом от ВАП.