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Американец с ожирением экстремально похудел, чтобы жениться
26.09.2023 10:33 Алина Груднева

Американец с ожирением экстремально похудел, чтобы жениться

Жителю Оклахомы пришлось экстремально похудеть, чтобы пожениться на любимой женщине.

Больше двух лет он был прикован к постели, поскольку весил более 330 кг. 

Врачи озвучили неутешительные прогнозы. Они утверждали, что 35-летний Киллас Дживенс может умереть из-за ожирения, если не похудеет. Американец решил не сдаваться и сбросить лишний вес, чтобы прожить полноценную жизнь.

Ему пришлось сделать операцию, которая позволила мужчине похудеть в два раза. После этого он сделал предложение своей возлюбленной. Сейчас американец уже может самостоятельно передвигаться и отказался от кислородного баллона.

По словам Дживенса, его самооценка взлетела до небес. Сейчас он невероятно счастлив, а семья им гордится.

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