



Американец с ожирением экстремально похудел, чтобы жениться

Жителю Оклахомы пришлось экстремально похудеть, чтобы пожениться на любимой женщине.



Больше двух лет он был прикован к постели, поскольку весил более 330 кг.



Врачи озвучили неутешительные прогнозы. Они утверждали, что 35-летний Киллас Дживенс может умереть из-за ожирения, если не похудеет. Американец решил не сдаваться и сбросить лишний вес, чтобы прожить полноценную жизнь.



Ему пришлось сделать операцию, которая позволила мужчине похудеть в два раза. После этого он сделал предложение своей возлюбленной. Сейчас американец уже может самостоятельно передвигаться и отказался от кислородного баллона.



По словам Дживенса, его самооценка взлетела до небес. Сейчас он невероятно счастлив, а семья им гордится.