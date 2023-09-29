



Альтернативные подсластители вреднее сахара – исследование



Люди, ограничивающие потребление сахара часто предпочитают использовать заменители. Однако альтернативные подсластители, которые большинство людей считают полезными для здоровья, действительно могут быть даже более вредными. Об этом сообщает издание The Epoch Times USA.



К примеру, сукралоза – один из самых распространенных искусственных подсластителей. Но если употреблять его в больших количествах в течение длительного времени, он может повлечь за собой дисбаланс микрофлоры кишечника, повысить уровень сахара и инсулина в крови, а также повлиять на иммунную систему организма.



Аспартам, который в 200 раз слаще сахара, уже официально признан канцерогеном и во многих странах запрещен или скоро будет изъят из продажи и рецептуры продуктов.



Длительное употребление сахарина повышает вероятность развития диабета и увеличивает риск метаболического синдрома. Кроме того, сахарин может увеличить риск рака мочевого пузыря.



Ксилит, также известный как сорбит, содержится в некоторых фруктах и ​​овощах, таких как боярышник, чернослив и свекла. Он широко используется в жевательной резинке, конфетах, пищевых добавках и средствах гигиены полости рта. Но длительное употребление ксилита вызывает метеоризм и провоцирует скачки уровня сахара в крови.



Кроме того, все эти альтернативные подсластители способствуют повышению аппетита, а значит и веса, особенно у подростков и детей.