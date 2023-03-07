



Альтернатива статинам снижает риск инфаркта и инсульта – исследование

Статины являются наиболее распространенными препаратами для снижения уровня холестерина, но некоторые пациенты не могут их переносить или отказываются от них из-за побочных эффектов. В новом масштабном исследовании, показано, что альтернативный вариант лечения снижает уровень холестерина и уменьшает риск инсульта и сердечного приступа.



Более четверти американцев старше 40 лет принимают лекарства для снижения уровня холестерина, в основном, статины, которые не все переносят. Теперь новое исследование подтверждает, что бемпедоевая кислота Nexletol, одобренная в 2020 году, не только снижает уровень холестерина, но и снижает риск инфаркта и инсульта.



Новое исследование протестировало Nexletol без комбинации статинов и предлагает первое доказательство того, что он также снижает риск проблем со здоровьем, вызванных холестерином. Препарат предотвращает сердечные приступы у людей, которые не могут принимать сильнодействующие статины для снижения уровня холестерина.



Также новое исследование установило, что диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может увеличить уровень “плохого” холестерина и удвоить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как закупорка артерий, сердечные приступы и инсульты.