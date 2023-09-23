



Альфа-излучение: Израильская надежда для пациента с неоперабельным раком – видео

Израильская медицинская технологическая компания Alpha Tau проверяет возможную надежду для пациентов с запущенными опухолями – она впервые начала лечение неоперабельного рака поджелудочной железы в больнице “Хадасса” в Иерусалиме.



По словам представителей Alpha Tau, исследование предназначено для широкого круга пациентов с опухолями, у которых нет других вариантов лечения. Для лечения рака используется устройство с альфа-излучением, известное как Alpha DaRT, которое специалисты компании создали на основе технологии, разработанной в Тель-Авивском университете.



Система представляет собой своего рода “дротик”, который вставляется в раковую ткань с грузом “семян” атомов радия. Как только он достигает опухоли, “семена” высвобождаются из “дротика”. На следующем этапе ”семена” запускаются, чтобы атаковать две нити двухцепочечной ДНК раковых клеток с помощью альфа-излучения.



В середине прошлого года Alpha Tau получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на начало испытаний в медицинских центрах Северной Америки.



В случае в “Хадассе” лечение запущенного и неоперабельного рака поджелудочной железы, “у которого, возможно, не было других вариантов на данном этапе, очень обнадеживает”, – говорит генеральный директор Alpha Tau Узи Софер.